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Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı! Polonya'ya 3-2 mağlup oldu: Grubu 2. tamamladık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçında Polonya’ya karar setiyle 3-2 mağlup oldu. Turnuvadaki ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, grubu 4 galibiyetle ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.

Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı! Polonya'ya 3-2 mağlup oldu: Grubu 2. tamamladık
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine karar setinin ardından 3-2 mağlup oldu.

FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ KAYBETTİ

Turnuvada oynadığı ilk dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya karşısında aldığı 3-2’lik yenilgiyle şampiyonadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karar setine kadar mücadeleyi bırakmayan milliler, karşılaşmadan istediği sonuçla ayrılamasa da gruptaki başarılı performansını sürdürdü.

Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı! Polonya ya 3-2 mağlup oldu: Grubu 2. tamamladık 1

GRUBU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Polonya yenilgisine rağmen A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’nu 4 galibiyetle tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Filenin Sultanları, elde ettiği sonuçlarla grubunu ikinci sırada bitirdi.

SON 16 TURUNDA RAKİP AZERBAYCAN

A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan millilerin son 16 turundaki rakibi Azerbaycan oldu. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda yoluna devam edebilmek için Azerbaycan karşısında mücadele edecek.

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Voleybol son dakika Filenin Sultanları
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