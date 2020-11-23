A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene yönetiminde çalışmalarına başladı

Karşılaşmaların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki antrenmanda ay yıldızlılar hücum ve savunma setleri üzerine çalıştı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alan Shane Larkin de milli formayla ilk antrenmanına çıktı.A Milli Takım, 27 Kasım’da Hırvatistan, 29 Kasım’da ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

