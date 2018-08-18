A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürmek için yarın Slovenya'ya gidecek. İstanbul'da 13 Ağustos'ta toplanan ay-yıldızlı ekip, 19 Ağustos Pazar günü Atatürk Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket edecek.
Milli takım, Slovenya'da 12 gün çalışacak ve 30 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek. Slovenya kampına, NBA oyuncuları Ersan İlyasova, Cedi Osman ile Furkan Korkmaz katılmayacak. Bu isimler kampa İstanbul'da dahil olacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, I Grubu'nun ilk iki maçında 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de ise deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.
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