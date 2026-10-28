Rakibi sahaya çıkmayan Karabük İdman Yurdu, kupada 4. tura yükseldi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karabük İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda TFF 2. Lig temsilcisi İskenderunspor ile eşleşti. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 15.00’te başlaması planlanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahaya çıkarken, konuk takım müsabakada yer almadı. Karşılaşmanın hakemi, İskenderunspor’un maça gelmemesi üzerine Karabük İdman Yurdu lehine hükmen galibiyet kararı verdi.

Karabük İdman Yurdu Kulübü, karşılaşma öncesinde resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla taraftarlarını bilgilendirdi. Açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen müsabaka organizasyon toplantısına İskenderunspor kulüp temsilcisinin katılmadığı, ardından kulüp yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde konuk ekibin karşılaşmaya katılmayacağının bildirildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Karabük İdman Yurdu, hükmen 3-0 galip sayılarak Ziraat Türkiye Kupası’nda adını 4. tura yazdırdı.