Real Madrid, Çin'den özür diledi! Mbappe krizi son sürat devam ediyor

Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin sarf ettiği sözlerin Çin’de yarattığı tepki nedeniyle Çin halkından resmen özür diledi. Çin’in resmi televizyonu CCTV’nin Real Madrid’in özür dilemesini talep ettiği krizde İspanyol kulübü, oyuncusunun daha önce yaptığı özre katıldığını duyurdu.

REAL MADRID’DEN RESMİ ÖZÜR

Real Madrid, kulübün resmi açıklamasında Mbappe’nin sözleri nedeniyle yaşanan rahatsızlıktan ötürü Çin halkından özür diledi. Kulüp ayrıca Mbappe’nin sözlerinden pişmanlık duyduğunu ifade ettiği ve Çin halkına duyduğu saygıyı yinelediği kamuoyu özrüne katıldığını belirtti.

“Oyuncumuz Kylian Mbappe’nin sarf ettiği son sözlerin yaratmış olduğu rahatsızlıktan ötürü Çin halkından özür dileriz. Kulüp, Kylian Mbappe’nin dile getirdiği ve oyuncunun kendi sözlerinden duyduğu pişmanlığı ifade ederek Çin halkına duyduğu saygıyı yinelediği kamuoyu özürlerine katıldığını belirtir.”

MBAPPE NE DEMİŞTİ?

Krizin kaynağı, Mbappe’nin Fransa’da katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma oldu. Programda internette kendisiyle ilgili yapılan şakalar arasında en çok hangisine güldüğü sorulan Mbappe, yüzünün “Çinli bir diktatörün” yüzüne yerleştirildiği görüntüye güldüğünü söyledi. Mbappe’nin sözlerinin, yüzünün Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mao Zedong’un fotoğrafına monte edildiği bir internet esprisine atıfta bulunduğu belirtiliyor. Ekrana, Mbappe’nin yüzünün Mao’nun görüntüsüne yerleştirildiği montaj da yansıtılmıştı.

ÇİN’DEN SERT TEPKİ: SPONSORLAR AYRILDI

Mbappe’nin sözleri Çin sosyal medyasında hızla büyüdü. Çin devlet televizyonu CCTV’nin Real Madrid ve LaLiga yayınlarını askıya aldığı öne sürüldü. Çinli sponsorlardan Dongpeng, Mengniu ve Milkground, Mbappe ile iş birliklerini sonlandırdı. Çin tarafı, krizin çözülmesi için Real Madrid’den de özür dilemesini talep etti. Real Madrid ise başlangıçta konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.

LALIGA VE TEBAS’TAN ÖZÜR

La Liga, resmi hesabından yaptığı açıklamada Mbappe’nin sözlerinin kendisini temsil etmediğini belirterek lig ve tüm kulüpler adına özür diledi. La Liga Başkanı Javier Tebas da X hesabından Çin halkından özür dileyerek tek bir kişinin sözlerinin Çin ile kurulan uzun soluklu ilişkiyi zedelememesi gerektiğini ifade etti. Lig yönetimi ayrıca farklı kültürlere saygıyı teşvik etmeyi hedefleyen bir farkındalık ve iletişim protokolü uygulayacağını duyurdu.

MBAPPE’NİN ÖZÜR MESAJI

Mbappe, tepkilerin ardından Fransızca, İngilizce ve Çince olarak yayımladığı yazılı açıklamayla özür diledi. Fransız yıldız, yorumunun yerinde olmadığını ve Çin’deki ve dünyadaki Çin topluluklarından çok sayıda kişinin duygularını incittiğini anladığını belirtti.

“Sözlerimin üzdüğü herkesten özür dilerim, bu asla niyetim değildi. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum.”

BEDELİ 7 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan hesaplamalara göre Mbappe, iki Çinli sponsorla yaptığı ve yıllık yaklaşık 7 milyon euro getiri sağlayan anlaşmaları kaybetti. Söz konusu sözleşmelerin Şubat ve Mart 2027'de sona ermesi planlanıyordu ve büyük olasılıkla yenilenecekti.