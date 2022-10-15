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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile yarın Van'da karşılaşacak

15.10.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile yarın Van'da karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Van'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonundan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşma öncesinde bugün saat 18.00'de maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

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