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A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyon oldu!

20.06.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyon oldu!

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SALON: SC Lange Munte

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)

UKRAYNA: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)

SETLER: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25

SÜRE: 114 dakika (22', 32', 27', 33')

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal size aslanlar futbol takımı utansın... rezil ettiler bizi
biz galiba futbolu seviyoruz biz galiba zoru seviyoruz o yuzden cok onem arz etmeyecek bu basarı ama yınede tebrıkler helal olsun
önemsiz spor dallarında anca şampiyon oluyozda ne oluyor, önemli olan önemli spor dallarında şampiyon olmak ,kim izliyor Türkiye'de voleybol maçını.

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