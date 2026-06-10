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A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Cumartesi TSİ 07.00’de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti

Arizona’da bulunan Athletic Grounds’ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti 1

Antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti 2

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli takım kampını ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti 3

A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Türkiye Milli Futbol Takımı abd dünya kupası
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