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Galatasaray'da beklenmedik olay! Osimhen'e ihtar çekildi, yönetim devreye girdi

Victor Osimhen adına yatırılması gereken gelir vergisinin gecikmesi nedeniyle bankanın resmi ihtarname gönderdiği iddia edildi. Galatasaray yönetiminin oyuncunun bilgilendirmesi sonrası vergi borcunu ödeyerek süreci çözüme kavuşturduğu, taraflar arasında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

Galatasaray'da beklenmedik olay! Osimhen'e ihtar çekildi, yönetim devreye girdi
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da futbolcuların mali yükümlülükleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Victor Osimhen adına yatırılması gereken gelir vergisinin süresi içinde ödenmemesi nedeniyle işlemleri yürüten banka tarafından Nijeryalı golcüye resmi bir ihtarname gönderildi.

OSIMHEN DURUMU YÖNETİME AKTARDI

Galatasaray da beklenmedik olay! Osimhen e ihtar çekildi, yönetim devreye girdi 1

Kendisine ulaşan resmi bildirimin ardından Victor Osimhen'in konuyu Galatasaray yönetimine ilettiği öne sürüldü. Yaşanan gelişme sonrasında kulüp yönetiminin hızlı şekilde devreye girdiği ve söz konusu vergi borcunu ödeyerek süreci tamamladığı belirtildi.

İddialara göre yaşanan durumun ardından herhangi bir sorun kalmadığı ve işlemlerin kısa süre içinde sonuçlandırıldığı ifade edildi.

VERGİ ÖDEMELERİNİ KULÜP ÜSTLENİYOR

Galatasaray da beklenmedik olay! Osimhen e ihtar çekildi, yönetim devreye girdi 2

Ortaya atılan bilgilere göre Galatasaray, bazı futbolcuların sözleşmeleri kapsamında gelir vergisi ödemelerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla oyuncuların sözleşmelerindeki net kazançlarının korunmasının amaçlandığı ve vergi yükümlülüklerinin kulüp tarafından karşılandığı aktarıldı.

ÇEK İDDİALARINA NET YANIT

Galatasaray da beklenmedik olay! Osimhen e ihtar çekildi, yönetim devreye girdi 3

Öte yandan futbolculara ödeme yapılması amacıyla çek verildiği ve bazı çeklerin karşılıksız çıktığı yönündeki iddialar da kamuoyunda gündem oldu. Galatasaray yönetiminin ise bu iddiaları kesin bir dille reddettiği, oyunculara verilen çeklerle ilgili herhangi bir ödeme problemi yaşanmadığını bildirdiği kaydedildi.

İddialarda, Osimhen'e gönderilen ihtarnamenin teknik ve idari kaynaklı bir gecikmenin sonucu olduğu, vergi borcunun ödenmesiyle birlikte sürecin tamamlandığı ve yıldız futbolcu ile kulüp arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı ifade edildi.

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