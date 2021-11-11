A Milli Futbol Takımı Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde, teknik direktör Stefan Kuntz oyuncularla bir süre konuştu.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, oyun sırasında ceza alan futbolcular şınav çekti.

Koordinasyon hareketlerinden sonra iki takıma ayrılan milli oyuncular, ceza alanında hücum organizasyonları üzerine çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktik çalışması üzerinde durulduğu belirtildi.

Abdülkadir Ömür, baldırındaki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı.

- Kalecilere özel çalışma

A Milli Futbol Takımının kalecileri Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, görüş açısını yarı yarıya kapatan özel bir gözlükle çalışma yaptı.

Milli kaleciler, yandan yapılan orta organizasyonlarında kısıtlı görüş açılarına rağmen topu kontrol etmeye çalıştı.

Antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Milliler, yarın akşam yapacağı antrenmanla Cebelitarık maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.



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