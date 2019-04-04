A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki iki maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1457 puanla iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı.
Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti. Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 40'ıncı, Arnavutluk 62'nci, Andorra 134'üncü, Moldova ise 171'inci sırada yer aldı. Sonraki dünya sıralaması, 14 Haziran'da duyurulacak.
Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga
Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı
Mbaye Diagne'den şok paylaşım: Aptal insanlar
Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı!
Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık itirafı!
'Avrupa kupaları Trabzon'un hakkıdır'
'Herkesi yenecek güçteyiz'
Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor
Juventus deplasmanda 3 puanı kaptı
Federasyon başkanı istifa etti!
Derbide olay! Birbirlerine girdiler
Roma'dan flaş karar! Cengiz Ünder...
Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Okuyucu Yorumları 0 yorum