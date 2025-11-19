A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli futbol takımımız Dünya Kuası Avrupa Elemeleri'nde başarılı bir performans göstererek play-off biletini kaparken, ay-yıldızlı ekibe bir müjde de FIFA'dan geldi. FIFA, Millilerimizin dünya sıralamasındaki yerini bir basamak arttırarak 25.sıraya yükseltti.

2017'DEN BERİ EN YÜKSEK KONUM!

Ay-yıldızlılar, böylelikle FIFA sıralamasında Haziran 2017’den bu yana en yüksek konumuna ulaştı. Milliler, son olarak teknik direktörlük görevini Fatih Terim’in yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2017 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 25. sırada yer almıştı.

A Milli Futbol Takım, kasım ayında oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında Bulgaristan’ı Bursa’da 2-0 yenmiş, daha sonra ise FIFA sıralamasının 1 numarası İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır