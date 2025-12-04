Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Erken ayrılabilir!

Süper Lig'in 15. haftasında ligde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi sarı kart ceza sınırında yer alan Victor Osimhen, bu maçta kart görmesi durumunda 13 Aralık'ta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasını kaçıracak.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco (9 Aralık) ve ligdeki Antalyaspor (13 Aralık) maçlarının ardından Nijerya'nın kadrosuna katılması bekleniyor.

DAHA ERKEN MİLLİ TAKIM

Osimhen, Samsunspor maçında kart görüp, Antalyaspor maçında oynayamazsa daha erken Nijerya'nın kadrosuna katılacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Osimhen, 9 kez ağları havalandırdı.