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A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarına devam etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 13:23
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçı hazırlıklarına devam etti

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tedavisi süren İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Dün tedbir amaçlı antrenmana katılmayan Barış Alper Yılmaz ise takımla çalıştı.

Isınma ve koşu çalışmasıya başlayan idman pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Gürcistan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

A Milli Takım, bugün TSİ 17.15'te Gürcistan maçı için Dortmund'a hareket edecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan da TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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