A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, daha önce ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

SONRASINDA MEKSIKA

Milliler, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, ABD kampında yeni bir oyun düzeni ve oyuncu değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.