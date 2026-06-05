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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında oynayacağı Venezuela ile ilk kez karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD’de sürdüren A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami FC Stadyumu’nda son hazırlık maçında Venezuela ile mücadele edecek.
Milliler, ilk hazırlık karşılaşmasında İstanbul’da Kuzey Makedonya’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Venezuela müsabakasının ardından Dünya Kupası’ndaki ana kamp merkezi olan Arizona Mesa’ya geçecek.

VENEZUELA İLE İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak 1

A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. FIFA dünya sıralamasında 49. basamakta bulunan Venezuela, Dünya Kupası’nda yer almıyor. Güney Amerika ekibinin teknik direktörlüğünü ise Oswaldo Viscarrondo yapıyor.

MİLLİLERİN 651. MÜSABAKASI

Milliler, 362’si resmi, 288’i özel toplam 650 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1’i hükmen olmak üzere 258 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 901 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

VINCENZO MONTELLA 33. MAÇINDA

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı’nın başında 24’ü resmi, 8’si de özel olmak üzere 32 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela milli takım
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