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A Milli Futbol Takımı'nda Cebelitarık hazırlıkları

02.09.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Cebelitarık hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Karadağ maçında ilk 11'de başlayan oyuncular salonda fizyoterapist eşliğinde yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise çift kale maç oynadı.

Ay-yıldızlı takıma katılan Halil Dervişoğlu da idmanda yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar ve Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da antrenmanı izledi.

A Milli Futbol Takımı kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için bugün uçakla İspanya'nın Malaga kentine hareket edecek. Kafile daha sonra karayoluyla Cadiz'de konaklayacağı otele geçecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık Almanya Milli Futbol Takımı
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