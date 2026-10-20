İsmail Kartal’dan istifa tezahüratlarına yanıt! “Derbiyi kazanırız, tekrar barışırız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag beraberliğinin ardından tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarına yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray derbisini kazanarak taraftarlarla yeniden barışacaklarına inandığını söyledi.

İSMAİL KARTAL’DAN İSTİFA TEZAHÜRATLARINA YANIT

Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamaması ve son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılması, taraftarların tepkisine neden oldu. Tribünlerden yükselen “İstifa!” tezahüratları hakkında konuşan İsmail Kartal, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ‘istifa’ diye bağırdılar. Ben de üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Futbolun içinde bunlar var. Şimdi önümüze bakıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. İyi sonuçlarla taraftarlarımızla tekrar barışırız.”

“DERBİYİ KAZANIRIZ, TEKRAR BARIŞIRIZ”

Galatasaray derbisi öncesinde takımına güvendiğini vurgulayan Kartal, sarı-lacivertli ekibin büyük maçlara alışık olduğunu söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Biz büyük takımız, Fenerbahçe’yiz. Derbilere alışığız. Galatasaray maçını kazanmak için oraya gideceğiz” diyerek derbi öncesindeki hedeflerini açıkladı.

“2-0’DAN SONRA DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK”

Slavia Prag karşılaşmasını da değerlendiren İsmail Kartal, takımının maça iyi başladığını ve daha farklı bir skor elde edebileceğini belirtti.

Kartal, “Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0’ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim” dedi.

Son dakikada yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını belirten Kartal, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ve takımın her rakibi zorlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

NATHAN AKE’NİN DURUMU MR SONRASI BELLİ OLACAK

Fenerbahçe’de Slavia Prag maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nathan Ake’nin durumu da merak konusu oldu. İsmail Kartal, oyuncunun adalesinde hafif bir çekme hissettiğini belirterek MR sonucunun beklendiğini söyledi.

Kartal, “Nathan Ake’de çok ufak çekme oldu adalesinde. MR’ı çekilecek, bakalım yırtık var mı, yok mu? Sağlık ekibi açıklama yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Slavia Prag beraberliğinin ardından rotasını Süper Lig’de oynanacak Galatasaray derbisine çevirdi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak hem kritik bir galibiyet elde etmeyi hem de taraftarlarının tepkisini sona erdirmeyi hedefliyor.