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A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu takımla çalıştı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını Riva’da yaptığı idmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu takımla çalıştı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı H Grubu maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Dün yapılan idmanda takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, bugün takımla çalışmada yer aldı.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas ve orta çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Şenol Güneş, idman öncesinde futbolcuları toplayarak bir süre konuştu. Güneş, oyunculardan beklentilerini anlattı.

A Milli Takım'ın idmanı oldukça neşeli bir ortamda geçti. Oyuncular antrenman boyunca sık sık birbirleriyle şakalaştı.

Arnavutluk karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, tesislerde kampa girecek.

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