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A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 23.03.2019 09:31 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda konuk oldu.

Burak Yılmaz'ın golüyle sevinen Milliler Hakan Çalhanoğlu'nun 2. yarıda attığı şık golle iyice rahatladı. Milan'ın 10 numarası attığı golle sosyal medyada gündem oldu.

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