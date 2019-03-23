A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Burak Yılmaz'ın golüyle sevinen Milliler Hakan Çalhanoğlu'nun 2. yarıda attığı şık golle iyice rahatladı. Milan'ın 10 numarası attığı golle sosyal medyada gündem oldu.
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