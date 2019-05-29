SPOR

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 29.05.2019 07:30 | Son Güncelleme

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan ve 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Belek bölgesindeki kamp çalışmalarına devam etti.

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Şenol Günel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğindeki bireysel idmanlarını sürdürdü.

1

Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı. Soğuma ve açma-germe egzersizlerinin ardından idman sona erdi. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti.

2

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
A Milli Takım'da sakatlık şokuA Milli Takım'da sakatlık şoku
''Milli takım eş, doşt, ahbap yeri değil''''Milli takım eş, doşt, ahbap yeri değil''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA EURO 2020 Elemeleri Fransa izlanda belek

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

A Milli Takım'da sakatlık şoku

A Milli Takım'da sakatlık şoku

Gomis ve Arda Turan sürprizi!

Gomis ve Arda Turan sürprizi!

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Mesut Özil, milli takımı neden reddettiğini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

A Milli Takım hız kesmiyor

Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku

Ömer Ali Şahiner: Milli takım eş, doşt, ahbap yeri değil

''Milli takım eş, doşt, ahbap yeri değil''

Futbolda milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçlarının kamp programı açıklandı

İşte millilerin kamp programı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.