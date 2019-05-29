A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Şenol Günel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğindeki bireysel idmanlarını sürdürdü.
Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı. Soğuma ve açma-germe egzersizlerinin ardından idman sona erdi. TFF Başkanvekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti.
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