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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosu açıklandı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

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