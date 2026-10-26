Leroy Sane'den Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara mesaj!

Galatasaray’ın sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Leroy Sane, Fenerbahçe derbisi öncesinde kendisini göstermek istiyor. Henüz gol ve asist sevinci yaşayamayan Alman yıldızın, kritik karşılaşmayı çıkış fırsatı olarak değerlendirdiği öğrenildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak Galatasaray’da gözler, Leroy Sane’nin üzerinde olacak. Sezon başında kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcu, şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı.

Ezeli rakip karşısında sahaya çıkmaya hazırlanan 30 yaşındaki oyuncunun, derbiyi hem takımına katkı sağlamak hem de taraftarın güvenini kazanmak açısından önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.

"TARAFTARA BORCUM VAR"

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yakın çevresiyle konuşan Alman yıldızın, Galatasaray taraftarına karşı kendisini sorumlu hissettiğini dile getirdiği ifade edildi.

Sane'nin derbi öncesinde kullandığı, "Galatasaray taraftarına borcum var. Benden beklenenlerin farkındayım. Fenerbahçe derbisi benim için bir şans. Bu maçta kendimi göstererek taraftara olan borcumu ödemek istiyorum." sözleri dikkat çekti.