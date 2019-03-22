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A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk karşısındaki muhtemel 11'i

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.03.2019 08:13 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İşte muhtemel 11

Mert

Mert

Gökhan

Gökhan

Merih

Merih

Ozan

Ozan

Hasan Ali

Hasan Ali

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Mahmut

Mahmut

Dorukhan

Dorukhan

Hakan

Hakan

Cenk Tosun

Cenk Tosun

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz
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a milli futbol takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri şenol güneş arnavutluk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maalesef şenol lu günler de fazla uzun sürmeyecek.
fıstık gibi oyuncu
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