A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk karşısındaki muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
F.Bahçeli yıldızdan Yanal'a mesaj
G.Saray'a yeni Mesut Özil! Flaş hamle...
Yıldız isme disiplin soruşturması
F.Bahçe'de sürpriz Ozan Tufan gelişmesi!
İstanbulspor'un yeni hocası belli oldu
Kartal kondisyon ve taktik çalıştı
Trabzonspor Karaman ile istikrarı yakaladı
Kosecki sezonu kapattı
Tudor geri döndü! Resmen açıklandı
Ozan Kabak'ı dünya devi istiyor!
Casillas'ın sözleşmesi uzatıldı
Trabzonspor'da yeniden doğdu
'Üç Büyükler'in istediği Salih Özcan'a davet
Hakan Çalhanoğlu'na şok sözler! 'Daha fazlası...'
Okuyucu Yorumları 2 yorum