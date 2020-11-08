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A Milli Futbol Takımı toplanıyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da bir araya gelecek.

A Milli Futbol Takımı toplanıyor

Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu akşamdan itibaren toplanmaya başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu maçlar için aday kadroya davet edilen oyuncular, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Milli takım, ilk idmanını yarın akşam saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Salı günü teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 3 gün daha hazırlıklarını sürdürecek ve Rusya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. Türkiye-Rusya karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Rusya müsabakasının ardından bir gün daha Riva'da hazırlıklarını sürdürecek milliler, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım'da Budapeşte'ye gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Macaristan maçının son provasını da TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.45'te Macaristan'a konuk olacak.

ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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