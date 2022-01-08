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  4. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Abdullah Avcı'ya ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Abdullah Avcı'ya ziyaret etti

08.01.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Abdullah Avcı'ya ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ziyaret ettiği bildirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın günün anısına Kenan Koçak ve ziyarette yer alan A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay’a Trabzonspor forması hediye ettiği belirtildi.

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