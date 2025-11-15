SPOR

A Milli Futbol Takımımıza Bulgaristan maçı öncesi taraftarlardan özel karşılama! Kurtlar Vadisi dizisinden Cendere ile sahaya çıktılar...

Milli Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan maçı öncesi sahaya çıkarken, tribünlerden büyük bir sürpriz geldi. Taraftarlar oyuncuları Kurtlar Vadisi dizisinin ''Cendere'' müziği ile karşıladı. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda Millilerimiz rakibimiz Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşıyor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda müsabaka öncesinde tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Taraftarların akın ettiği maç öncesinde ise tribünlerde büyük bir karşılaşama hazırlandı.

CENDERE ÇALDI! TRİBÜNLER COŞTU...

Bulgaristan maçı öncesi oyuncular sahaya ısınmaya çıktığı anda tribünlerde büyük bir hazırlık oldu. Taraftarlar Kurtlar Vadisi dizisinin efsane müziği 'Cendere' eşliğinde desteklerini gösterdiler. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

GOL GELDİ! TRİBÜNLER YIKILDI

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Bu gol sonrasında tribünler sevinç çığlıklarıyla inledi.

ASKERLERE SELAM GÖNDERDİ!

Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golün ardından asker selamı vererek golü şehitlerimize armağan etti.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Müzik Hakan Çalhanoğlu kurtlar vadisi milli takım Türkiye-Bulgaristan maçı
