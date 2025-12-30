Bursaspor hazırlık maçında Nilüfer FK’yı 3-0’la geçti

Bursaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında pilot takımı Nilüfer FK ile bir antrenman maçı oynadı.

Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor’un gollerini 2. dakikada Sertaç Çam, 22. dakikada İlhan Depe ve 89. dakikada Enes Çalışkan kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına 2 Ocak 2026 Cuma günü Antalya'da devam edecek.