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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Atina'ya geldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Atina'ya geldi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için Atina'ya geldi
Berker İşleyen

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik'in karşıladığı kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Milli takım, şampiyonada ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.

İlk maçını, 18 Haziran Çarşamba günü saat 17.30'da Fransa ile yapacak Türkiye, 19 Haziran Perşembe günü aynı saatte İsviçre ile karşılaşacak.

Milliler, gruptaki son karşılaşmasını ise 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.

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