SPOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.06.2019 22:33 | Son Güncelleme

Letonya ve Sırbistan'da düzenlenecek 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Maçlarını oynayacağı Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için burada olduklarını belirterek, "İyi bir gruba düştük. Bu tip maçlarda daha çok konsantre olan, şutunu sokmayı, pasını vermeyi beceren takımlar kazanıyor." dedi.

Gruptaki her maçın çok değerli olduğunu söyleyen Yıldızoğlu, "Yetenekli ve tecrübeli oyuncuların genç oyuncuları maçın içinde iyi yönlendirdiği bir turnuva olmasını bekliyorum." diye konuştu.

Milli takım olarak kan kaybı yaşadıklarını ve önemli oyuncuları emekliliklerinden dolayı kaybettiklerini anımsatan Yıldızoğlu, "Ama arkadan onlar kadar yetenekli çocuklar geliyor." ifadesini kullandı.

'HER MAÇIN KENDİ HİKAYESİ OLACAKTIR'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, maç maç düşünmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her maçın kendi hikayesi olacaktır." dedi.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, grup lideri olmaları halinde şampiyonadaki yollarının epey açılacağına dikkati çekerek, "İtalya maçı önemli. Liderlik maçı gibi. Kazanırsak yolumuza daha iyi bakabiliriz." şeklinde konuştu.

OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

Milli basketbolculardan Asena Yalçın, yarınki İtalya maçının çok önemli olduğunu aktararak, "30 günü aşkın bir süredir kamp yapıyoruz. Güzel geçtiğini düşünüyorum. Enerjisi yüksek bir takımız." şeklinde görüş belirtti.

Grubun en güçlü takımlarından İtalya ile karşılaşacaklarını anımsatan Asena, "Turnuvaya kazanarak başlamak her zaman iyidir. Bunun için çalışıyoruz ve hazırız." diye konuştu.

Asena Yalçın, milli takımda yeni bir oluşum olduğuna dikkati çekerek, "Bir jenerasyon değişimi var. Umarım İtalya maçını kazanıp iyi başlarız." ifadelerini kullandı.

Cansu Köksal da İtalya ile çok fazla maç yaptıklarını aktararak, "Önce İtalya, sonra diğer maçları kazanıp gruptan lider çıkmak isiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Kendimiz gibi oynarsak rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tilbe Şenyürek ise turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istediklerini ifade ederek, "İlk maçımızı grupta en zorlu gördüğümüz rakiple oynayacak olmamızı avantaj olarak görüyorum." yorumunu yaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. (AA)

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
'Bu sene neden madalya olmasın?''Bu sene neden madalya olmasın?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli kadın basketbol avrupa şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Müjde! Bir banka daha bugün başlattı

Bomba iddia! İtalyan devi G.Saraylı yıldız için İstanbul'a geliyor

Bomba iddia! İtalyan devi G.Saraylı yıldız için İstanbul'a geliyor

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Drogba, Fenerbahçelileri kızdırdı! Olay paylaşım

Drogba, Fenerbahçelileri kızdırdı! Olay paylaşım

Beşiktaş'tan transfer hamlesi

Beşiktaş'tan transfer hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca dönemi

Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi

Andrey Arshavin: Türkiye genç bir takım, kendilerini geliştirmeleri için zamana ihtiyaçları var

Arshavin, A Milli Takım'a şans diledi

Samet Aybaba: İzlandalılar buraya geldiklerinde çiçek verirsiniz, utanırlar

Samet Aybaba'dan İzlanda açıklaması

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Haziran ayı)

FIFA resmen açıkladı! Türkiye...

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

Türkiye - İzlanda maçının Mersin'de oynanması için kampanya başlatıldı

'İzlanda maçı Mersin'de oynansın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.