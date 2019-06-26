A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Maçlarını oynayacağı Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için burada olduklarını belirterek, "İyi bir gruba düştük. Bu tip maçlarda daha çok konsantre olan, şutunu sokmayı, pasını vermeyi beceren takımlar kazanıyor." dedi.

Gruptaki her maçın çok değerli olduğunu söyleyen Yıldızoğlu, "Yetenekli ve tecrübeli oyuncuların genç oyuncuları maçın içinde iyi yönlendirdiği bir turnuva olmasını bekliyorum." diye konuştu.

Milli takım olarak kan kaybı yaşadıklarını ve önemli oyuncuları emekliliklerinden dolayı kaybettiklerini anımsatan Yıldızoğlu, "Ama arkadan onlar kadar yetenekli çocuklar geliyor." ifadesini kullandı.

'HER MAÇIN KENDİ HİKAYESİ OLACAKTIR'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, maç maç düşünmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her maçın kendi hikayesi olacaktır." dedi.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, grup lideri olmaları halinde şampiyonadaki yollarının epey açılacağına dikkati çekerek, "İtalya maçı önemli. Liderlik maçı gibi. Kazanırsak yolumuza daha iyi bakabiliriz." şeklinde konuştu.