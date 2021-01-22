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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

22.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı müsabakanın aday kadrosu belli oldu.

İstanbul’un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

29 Ocak Cuma günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerde aday kadro açıklandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Litvanya maçı aday kadrosu şöyle:

"Melis Gülcan (Kayseri Basketbol), Esra Ural Topuz (Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar Ökten (Botaş), Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi), Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Manolya Kurtulmuş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun (Fenerbahçe), Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe), Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe), Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Asena Yalçın (Galatasaray), Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray), Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray), Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor)"

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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