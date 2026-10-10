İspanya'da gündem Galatasaray! “Barça titriyor! Osimhen korkutuyor”

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak Barcelona maçı öncesinde moral depoladı. Sarı-kırmızılıların mücadeleyi 10 kişiyle tamamlaması ve Victor Osimhen'in sahalara dönmesi, İspanyol spor gazetelerinin manşetlerine taşındı.

"BARÇA TİTRİYOR, OSIMHEN DE GERİ DÖNDÜ!"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Galatasaray'ın galibiyetini ve Osimhen'in dönüşünü ön plana çıkardı. Haberde, Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesine rağmen sarı-kırmızılıların mücadeleyi kazanması vurgulanırken, Osimhen'in yeniden sahalara dönmesinin Barcelona karşılaşması öncesinde önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

AS ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın maçtaki performansına dikkat çekti. Normalde hücum hattında görev yapan milli futbolcunun sağ bekte oynaması ve karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri olması da haberde yer aldı.

Haerde, "Barça titriyor: 10 kişiyle galibiyet... ve Osimhen geri döndü. Galatasaray, bu galibiyetle Barcelona'ya güçlü bir mesaj verdi. Hücumda önemli yeteneklere sahip olan ve son derece ofansif oynayan sarı-kırmızılı ekip, savunmada ise rakiplerine fırsatlar tanıyabiliyor. Hansi Flick'in takımının bu karşılaşmada temkinli olması gerekecek." denildi.

"GALATASARAY, BARÇA MAÇI ÖNCESİ MORAL BULDU"

Mundo Deportivo, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyeti Şampiyonlar Ligi öncesindeki önemli bir moral kaynağı olarak değerlendirdi. İspanyol gazetesi, 10 kişi kalan sarı-kırmızılıların son bölümde bulduğu gollerle sonuca gitmesini öne çıkardı.

Galatasaray, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+6. dakikada Mario Lemina'nın kaydettiği gollerle 3-1'lik galibiyete uzandı. Son dakikalarda gelen bu goller, Barcelona maçı öncesinde takımın özgüvenini artıran gelişmeler arasında gösterildi.

Haberde, "Galatasaray, Barcelona maçı öncesi 10 kişiyle kazandı ve Osimhen'e kavuştu." ifadeleri yer aldı.

"OSIMHEN ŞİMDİDEN BARCELONA'YI KORKUTUYOR"

Sport gazetesi ise Victor Osimhen'in dönüşüne odaklandı. Nijeryalı golcünün kasık sakatlığının ardından yeniden forma giymesini öne çıkaran gazete, yıldız futbolcunun Barcelona karşılaşması öncesinde takıma katılmasını dikkat çekici buldu.

Kasımpaşa maçının son bölümünde oyuna giren Osimhen'in yaptığı asist de haberde vurgulandı. Sarı-kırmızılıların hücum gücüne katkı sağlayabilecek yıldız oyuncunun dönüşü, Barcelona karşılaşması öncesinde İspanyol basınının yakından takip ettiği başlıklardan biri oldu.

Haberin detaylarında, "Osimhen Barça’yı şimdiden korkutuyor: Flick’in ekibini ağırlamasına dört gün kala etkileyici dönüş!

Barcelona, salı günü karşısında Galatasaray’ın mümkün olan en iyi hâlini bulacağını şimdiden biliyor. Yıldız futbolcunun dönüşü titizlikle planlandı. Teknik ekip ve sağlık ekibi, Barcelona maçında forma giymesini riske atacak herhangi bir karar almamak için Osimhen’in Kasımpaşa karşısında oynama ihtimalini her gün değerlendirdi." notu yer aldı.

İSPANYA'DA GÜNDEM GALATASARAY'IN SON DAKİKA ZAFERİ

El Comentario da Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki mücadelesini değerlendirdi. Haberde, Torreira'nın 65. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından zorlanan sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın son bölümdeki golleriyle sahadan galip ayrıldığı aktarıldı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. İspanyol basını ise özellikle Osimhen'in dönüşünü, Barış Alper'in performansını ve sarı-kırmızılıların eksik kalmasına rağmen maçı kazanmasını öne çıkardı.