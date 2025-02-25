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A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi'nde ilk zaferini elde etti! O isim bütün gözleri üstüne topladı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.02.2025 21:34
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ı Elif Keskin'in golüyle 1-0 mağlup etti. Elif Keskin maç boyunca etkili oyunuyla dikkat çekti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi'nde ilk zaferini elde etti! O isim bütün gözleri üstüne topladı...

Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan milliler, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

HADİ DARISI SLOVENYA'YA

Ani gelişen atakta soldan topla hareketlenen Melike Pekel'in yerden uzak direğe sert ortasında, penaltı noktasının sağında meşin yuvarlağı kontrol eden Elif Keskin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu ve A milli takımımızı öne geçiren golü kaydetti. Bu golle beraber maç sona erdi. Ay-yıldızlılar, grupta 3. maçını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
milli takım türkiye goalball kadın milli takımı
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