A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi'nde ilk zaferini elde etti! O isim bütün gözleri üstüne topladı...

Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan milliler, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

HADİ DARISI SLOVENYA'YA

Ani gelişen atakta soldan topla hareketlenen Melike Pekel'in yerden uzak direğe sert ortasında, penaltı noktasının sağında meşin yuvarlağı kontrol eden Elif Keskin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu ve A milli takımımızı öne geçiren golü kaydetti. Bu golle beraber maç sona erdi. Ay-yıldızlılar, grupta 3. maçını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile yapacak.