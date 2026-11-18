Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında sahasında karşılaştığı Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 88-81 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta farkı 9 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılılar, rakibinin geri dönüşüne rağmen soyunma odasına 48-41 üstün gitti.

SON ÇEYREKTE KAZANDI

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Galatasaray, final periyoduna 69-61 önde girdi. Son bölümde Legia Varşova farkı 3 sayıya kadar indirse de Nikolic'in kritik üç sayılık basketiyle rahatlayan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 88-81 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ikinci galibiyetine ulaşırken Legia Varşova ikinci mağlubiyetini aldı.