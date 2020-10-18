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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekipte, 23 Ekim 2020 Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim 2020 Salı günü Moskova'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosuna davet edilen oyuncular ile teknik heyet, Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürdü.

Yoğun tempoda çalışan Kadın A Milli Takımı, Kosova ve Rusya maçlarının ardından 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık'ta Rusya ile sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Antalya kampı ise 22 Ekim'de sona erecek.

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