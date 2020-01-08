A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Malta maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen futbolcuların 13 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

MALTA MAÇI ADAY KADROSUNA ŞU FUTBOLCULAR DAVET EDİLDİ:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Selda Akgöz (Ataşehir Bld Spor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Bld Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlik Spor), Çiğdem Belci (Beşiktaş), Didem Karagenç (Beşiktaş), Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yildirim (Alg Spor), Gülbin Hiz (Alg Spor), Kezban Tağ (Alg Spor), Selin Akgün (Tsv Bayer 04 Leverkusen)

Orta Saha: Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Berivan İçen (Beşiktaş), Birgül Sadikoğlu (Konak Bld Spor), Duriye Osman (Asd Marcello Martino), Ebru Topçu (Alg Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion), Emine Ecem Esen (Alg Spor), Fatma Kara (İbv), Seda Nur İncik (Konak Bld Spor), Sevgi Çinar (Beşiktaş), Yaşam Göksu (Beşiktaş)

Forvet: Beyza Kara (Harburger Turnerbung), Kader Hançar (Konak Bld Spor), Yağmur Uraz (Beşiktaş)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

MAÇ PROGRAMI

17 Ocak Cuma

15.00 Malta - Türkiye (Centenary Stadyumu - Malta)

