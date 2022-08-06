A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçını yarın Bangladeş'e karşı oynayacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile A Grubu'nda yer alıyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçını yarın saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak olan milliler, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te de Özbekistan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Merve Durdu, Halime İslamoğlu, Kübra Sarıkaya, Elif Sıla Aydın, Emine Gökdemir, Bilge Nur Öztürk, Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz, Yasemin Şahin, Gülcan Tügel, Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Cansu Akalın, Ceren Demirçelen, Meryem Erdoğan."

