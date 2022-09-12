A Milli Kadın Hokey Takımı'nın hazırlık kampına katılacak sporcular belli oldu

A Milli Kadın Hokey Takımı'nın birinci hazırlık kampına katılacak sporcular belirlendi.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kamp, 16-26 Eylül tarihlerinde Amasya'da gerçekleştirilecek. Kampa şu sporcular katılacak:

Ece Şahiner, Emine Bahcivan, Fatma Songül Gültekin, Kübra Güzelal, Merve Aslan, Meryem Oymak, Perihan Küçükkoç, Selin Güzeller, Serpil Seval Türker, Sinem Yalçın, Tuğçe Şahiner, Yeter Çelik, Zeliha Kendir, Rabia Uysal, Arzunur Öztürk, Aleyna Başbuğ, Seher Ünlü.



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