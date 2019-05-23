A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2'de 2 yaptı

Filenin Sultanları, üçüncü maçında yarın saat 21.00'de ev sahibi Sırbistan ile karşılaşacak.
TÜRKİYE 3-1 HOLLANDA
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Sinisa Isajlovic (Avusturya)
Türkiye: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Şeyma)
Hollanda: Baijens, Oude Luttikhuis, Timmerman, Lohuis, Jasper, Dijkema, Schoot (L) (Meijers, Siebring, Hester Jasper)
Setler: 25-22, 25-14, 21-25, 25-15
Süre: 1 saat 46 dakika (27, 24, 30,25)
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