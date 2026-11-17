Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken bir ismi gündemine aldı. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hazırlanan transfer listesinde Nijeryalı golcünün de bulunduğu öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN LİSTESİNE GİRDİ

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi'den beklenen skor katkısını alamadığı öne sürülen sarı-lacivertlilerin, fizik gücüyle ön plana çıkan bir golcü arayışında olduğu aktarıldı.

Bu doğrultuda Amedspor'da forma giyen Gift Orban'ın Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiği ileri sürüldü.

GIFT ORBAN'DAN 11 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Nijeryalı santrfor, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Amedspor'un Hoffenheim'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı belirtilen 23 yaşındaki futbolcunun, 11 resmi karşılaşmada 10 gol ve 5 asist ürettiği ifade edildi.

Toplam 15 gole doğrudan katkı sağlayan Orban'ın, hücum hattına hareketlilik ve fiziksel güç kazandırabilecek bir profil olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

TRANSFERDE AMEDSPOR'UN TUTUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Gift Orban için resmi temaslara başlaması halinde gözler Amedspor'a çevrilecek. Nijeryalı futbolcunun Hoffenheim ile yapılan kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun da olası transfer görüşmelerinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin Orban için nasıl bir yol izleyeceği ve Amedspor'un olası teklife vereceği yanıt merak konusu oldu.