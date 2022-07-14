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  4. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

14.07.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi final etabının 2. gününde A Milli Kadın Voleybol Takımımız sahaya çıktı. Tayland'la karşılaşan Ay-Yıldızlılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara’nın ev sahipliğinde 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde sahaya çıktı. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi Finalleri’nde bugün çeyrek finalde Asya temsilcisi Tayland ile karşılaştı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

1. Set Sonucu | Türkiye 23-25 Tayland (0-1)

2. Set Sonucu | Türkiye 25-15 Tayland (1-1)

3. Set Sonucu | Türkiye 25-18 Tayland (2-1)

4. Set Sonucu | Türkiye 25-21 Tayland (3-1)

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Anahtar Kelimeler:
türkiye voleybol
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