A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara’nın ev sahipliğinde 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde sahaya çıktı. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi Finalleri’nde bugün çeyrek finalde Asya temsilcisi Tayland ile karşılaştı. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.
1. Set Sonucu | Türkiye 23-25 Tayland (0-1)
2. Set Sonucu | Türkiye 25-15 Tayland (1-1)
3. Set Sonucu | Türkiye 25-18 Tayland (2-1)
4. Set Sonucu | Türkiye 25-21 Tayland (3-1)
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