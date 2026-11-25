Galatasaray'ın Aston Villa karşısında aldığı galibiyette tribünlerin yarattığı atmosfer Avrupa'da ses getirdi. The Athletic, Rams Park'taki gürültüyü maç boyunca desibelmetreyle takip ederken ortaya çıkan rakamlar dikkat çekti.

THE ATHLETIC DESİBEL ÖLÇÜMÜ YAPTI

The Athletic, Aston Villa karşılaşması sırasında Rams Park'taki atmosferi desibelmetre kullanarak ölçtü. İngiliz ekibinin kalecisi Zion Suzuki ısınmak için sahaya çıktığında ses seviyesi 92 desibel olarak kaydedildi. Aston Villa oyuncularının sahaya adım atmasıyla birlikte tribünlerdeki ıslıkların etkisiyle bu rakam 100 desibele kadar yükseldi.

ISLIKLAR 100 DESİBELİN ALTINA DÜŞMEDİ

Aston Villa'nın topa sahip olduğu bölümlerde Galatasaray taraftarlarının ıslıklı protestoları devam etti. Tribünlerdeki ses seviyesi 100 desibelin altına düşmezken, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını gecikmeli kaldırdığı bir pozisyonda 105 desibel ölçüldü.

John McGinn ile Aleksey Batrakov arasında yaşanan gerginlik sırasında ise ses seviyesi 104 desibele ulaştı.

DENİZ GÜL'ÜN GOLÜNDE 109 DESİBEL!

Karşılaşmanın en yüksek ses seviyesi Galatasaray'ın golünde kaydedildi. Deniz Gül'ün 77. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golünün ardından desibelmetre 109'u gösterdi. Mücadelenin bitiş düdüğü de tribünlerden yükselen 108 desibellik sesle karşılandı.

The Athletic, Rams Park'taki atmosferi Avrupa'nın en gürültülü ve rakip takımlar üzerinde en fazla baskı oluşturan stat atmosferlerinden biri olarak değerlendirdi.

UNAI EMERY'DEN GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery de maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarların etkisine dikkat çekti. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray tribünleri için, "Taraftarları takımı inanılmaz derecede ileri itiyor" ifadelerini kullandı.

ASTON VILLA TARAFTARI KULAKLARINI TIKADI

Rams Park'taki atmosfer, deplasman tribünündeki taraftarların da dikkatinden kaçmadı. Aston Villa'yı desteklemek için İstanbul'a gelen bir taraftar, karşılaşma sırasında kulaklarını kapattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiliz taraftar, paylaşımına "POV: Galatasaray deplasmanına kulak tıkacı götürmedin" notunu ekleyerek sarı-kırmızılı tribünlerin yarattığı gürültüye gönderme yaptı.