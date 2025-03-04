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A Milli Takım, 10 Haziran’da Meksika ile karşılaşacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 20:45
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 10 Haziran Salı günü Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, 10 Haziran’da Meksika ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), millilerin hazırlık maçlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri’nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü yerel saatle 20.30’da (TSİ 03.30) 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Milli düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi’nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50 bin 500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir milli maçta futbolseverleri ağırlayacak.

FIFA sıralamasında 19. sırada yer alan Meksika, 14 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa’da son şampiyon unvanıyla mücadele edecek. 1994 yılından günümüze kadar düzenlenen tüm Dünya Kupası finallerinde yer alan Orta Amerika ekibi, A Milli Takımımız ile oynayacağı mücadele öncesinde, 7 Haziran’da İsviçre ile özel maçta karşı karşıya gelecek. ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki Rice-Eccles Stadyumu’nda yapılacak müsabaka TSİ 23.00’te başlayacak.

A Milli Takımımızın ABD’de oynayacağı ilk karşılaşmaya ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak."

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Anahtar Kelimeler:
a milli takım
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