A Milli Takım'a çok kötü haber! 2 isim idmanı tamamlayamadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, kritik mücadele öncesindeki son antrenmanını Belçika'da gerçekleştirdi.

EMİRHAN TOPÇU İDMANI YARIDA BIRAKTI

Dizindeki ağrı nedeniyle kamp sürecindeki bir antrenmana katılamayan Emirhan Topçu'nun aynı bölgesindeki şikayeti yeniden nüksetti. Milli futbolcu, son çalışmayı tamamlayamadan kenara geldi.

CAN UZUN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Arka adalesinde ağrı bulunan Can Uzun ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncu, ardından kendisi için hazırlanan bireysel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

MİLLİLERDE SON İDMAN TAMAMLANDI

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada pas, rondo ve çeviklik egzersizleri yapıldı.

İdmanın devamında taktik organizasyonlar ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, taktik oyunla tamamlandı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da çalışmayı tribünden takip etti.