SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takım'a çok kötü haber! 2 isim idmanı tamamlayamadı

A Milli Takım, İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi son çalışmasını Belçika’da tamamladı. Emirhan Topçu dizindeki ağrı nedeniyle idmanı yarıda bırakırken, arka adalesinde sorun bulunan Can Uzun bireysel çalıştı.

A Milli Takım'a çok kötü haber! 2 isim idmanı tamamlayamadı
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, kritik mücadele öncesindeki son antrenmanını Belçika'da gerçekleştirdi.

EMİRHAN TOPÇU İDMANI YARIDA BIRAKTI

A Milli Takım a çok kötü haber! 2 isim idmanı tamamlayamadı 1

Dizindeki ağrı nedeniyle kamp sürecindeki bir antrenmana katılamayan Emirhan Topçu'nun aynı bölgesindeki şikayeti yeniden nüksetti. Milli futbolcu, son çalışmayı tamamlayamadan kenara geldi.

CAN UZUN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

A Milli Takım a çok kötü haber! 2 isim idmanı tamamlayamadı 2

Arka adalesinde ağrı bulunan Can Uzun ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncu, ardından kendisi için hazırlanan bireysel program doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

MİLLİLERDE SON İDMAN TAMAMLANDI

A Milli Takım a çok kötü haber! 2 isim idmanı tamamlayamadı 3

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada pas, rondo ve çeviklik egzersizleri yapıldı.

İdmanın devamında taktik organizasyonlar ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, taktik oyunla tamamlandı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da çalışmayı tribünden takip etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi! Hocasından mesaj: Herkes şunu bilmeli...Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi! Hocasından mesaj: Herkes şunu bilmeli...
Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi Olmaz denen oldu! Galatasaray'da hiç beklenmedik Icardi sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık UEFA Uluslar Ligi son dakika milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

ABD'den bölgeye dev yığınak! Ek asker ve savaş uçakları da gönderiyorlar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

Kızıyla görüşen genci 13 yerinden bıçaklamıştı! Cinayette yeni detaylar

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına net yanıt

Seda Sayan bu kez makyajsız kamera karşısına geçti

Seda Sayan bu kez makyajsız kamera karşısına geçti

Otomobil pazarında tablo değişti!

Otomobil pazarında tablo değişti!

İstanbullular dikkat! Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbullular dikkat! Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.