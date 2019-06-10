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A Milli Takım'a İzlanda'da büyük saygısızlık

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.06.2019 00:34 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

A Milli Takım'a İzlanda'da büyük saygısızlık

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 4. maçına İzlanda deplasmanında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı ülkeye geldi.

Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi 2 saate yakın süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi.

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Burak Yılmaz, çok büyük saygısızlık yapıldığını belirterek, "3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var. Şu anda çıkabilen geliyor buraya" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu da açıklamalarda bulunurken, "Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların çok sinirli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Şenol Güneş, otobüste bir yetkiliyle uzun süre konuştu. Kafile havalimanından çıktıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti. Öte yandan İzlandalı yetkililerin Arnavutluk kafilesine de aynı uygulamayı yaptığı öğrenildi. Cumartesi günü oynanan karşılaşma için İzlanda'ya gelen Arnavutluk kafilesinin de 1 saate yakın olarak havalimanında bekletildiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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