SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takım, ABD’ye gitti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde ABD’ye hareket etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da ay-yıldızlı ekibi ABD’ye uğurladı.

A Milli Takım, ABD’ye gitti

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde son hazırlıklarını yapmak üzere ABD’ye gitti.

A Milli Takım, ABD’ye gitti 1

İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayan Milliler, İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla ABD’nin Fort Lauderdale kentine hareket etti.

BAKAN BAK, MİLLİ FUTBOLCULARI UĞURLADI

A Milli Takım, ABD’ye gitti 2

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da ay-yıldızlı ekibi İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye uğurladı. Milli futbolculara başarılar dileyen Bakan Bak, "İnşallah yolun sonu final olur" temennisinde bulundu.
2026 Dünya Kupası’nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu’nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran’da ABD’nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü BC Place Vancouver Stadı’nda Avustralya ile karşılaşacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Montella’dan eleştirilere sert yanıt! "Kulak asmıyorum!"Montella’dan eleştirilere sert yanıt! "Kulak asmıyorum!"
Torreira ve Icardi'den olay gönderme! "Orada daha rahatım..."Torreira ve Icardi'den olay gönderme! "Orada daha rahatım..."
Anahtar Kelimeler:
abd milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.