SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Torreira ve Icardi'den olay gönderme! "Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum"

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sürerken kulüp televizyonuna özel bir programda buluşan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, geride kalan sezona ve ezeli rakiplerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Torreira ve Icardi'den olay gönderme! "Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum"
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Üst üste kazandığı başarılarla tarih yazmaya devam eden Galatasaray'da, kazanılan şampiyonluğun ardından takımın iki büyük mimarı Mauro Icardi ve Lucas Torreira, kulübün resmi YouTube kanalında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen yayında ikili, geride kalan zorlu sezonu, unutamadıkları anları ve sarı-kırmızılı formayla yaşadıkları rekorları masaya yatırdı.

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMASAYDIK HER ŞEY ZOR OLABİLİRDİ"

Torreira ve Icardi den olay gönderme! "Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum" 1

Şampiyonluğa olan inançlarını paylaşan ikiliden Lucas Torreira, "Ne zaman 'Şampiyon olacağız' dediniz?" sorusuna gülerek, "İlk maçta. Kime karşı oynamıştık?" yanıtını verdi.

Sözü alan Mauro Icardi ise ligin ne kadar zorlu geçtiğini ezeli rakiplerine karşı oynadıkları derbi üzerinden özetledi. Icardi, "Ligin ilk maçında söylemiştik. Bu sene zordu. Fenerbahçe'ye karşı kazanmamız gerekiyordu. O maçı kazanmasaydık son üç hafta her şey çok zor olabilirdi." dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Torreira, "Bu sene unutamadığın maç hangisi?" sorusunu yanıtlamaya hazırlanırken Icardi araya girerek, "Fenerbahçe. Senede bir gol atıyor" diyerek takım arkadaşına takıldı. Torreira ise bu şakaya, "Sadece önemli maçlarda atıyorum. Sadece derbilerde" diyerek yanıt verdi.

"KENDİMİ ONLARIN EVİNDE DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Torreira ve Icardi den olay gönderme! "Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum" 2

Galatasaray'ın Süper Lig'deki dominasyonuna vurgu yapan Uruguaylı orta saha, şampiyonluk kültürünün dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını belirterek rakiplerine göndermede bulundu. Torreira, "Türkiye'nin en büyük takımı haline geldik ama kazanmak artık kolaylaştı. Beklenti hep daha da yüksek oluyor. Dört yıldır şampiyon oluyoruz ama kolay değil. Diğer takımlara bakınca bu anlaşılıyor. Kazanamıyorlar. Kazanmak hiç kolay değil." dedi.

Torreira, en çok keyif aldığı atmosferin ise Kadıköy olduğunu belirterek, "Takvime baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey Fenerbahçe'ye karşı ne zaman oynayacağımız. Dört senedir Fenerbahçe deplasmanında oynadığımız maçlardan daha çok keyif alıyorum. Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, "En zor şampiyonluk hangisiydi?" sorusuna ise esprili bir şekilde, "Gelecek sezonki" yanıtını vererek şimdiden yeni hedefe göz kırptı.

BAYERN MÜNİH VE MANCHESTER UNİTED İTİRAFLARI

Torreira ve Icardi den olay gönderme! "Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum" 3

Avrupa arenalarındaki unutulmaz anları da tazeleyen ikiliden Torreira, "Galatasaray'da oynadığım dört yılda en iyi oynadığımız maç 0 puan aldık ama Bayern Münih maçıydı" dedi. Icardi ise, "İkisini de kaybettik. Ben ofsaytta olduğum için Torreira'nın golü sayılmamıştı" hatırlatmasını yaptı. Uruguaylı yıldız o anki duygusunu, "Futboldaki en güzel sevinç anımdı. Kafamı çevirip ofsayt bayrağını görünce yıkıldım" diyerek paylaştı.

Mauro Icardi ise sarı-kırmızılı formayla attığı en güzel gol sorulduğunda İngiltere deplasmanına selam çaktı. Icardi, "Manchester United. Golden sonra kaydığım... Penaltıyı kaçırıp telafi etmiştim." diyerek sözlerini noktaladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Safi'den flaş İtiraf! "Maaşını ben ödüyorum"Hakan Safi'den flaş İtiraf! "Maaşını ben ödüyorum"
A Milli Takım, ABD’ye gittiA Milli Takım, ABD’ye gitti
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Lucas Torreira fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.