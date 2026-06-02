Torreira ve Icardi'den olay gönderme! "Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum"

Üst üste kazandığı başarılarla tarih yazmaya devam eden Galatasaray'da, kazanılan şampiyonluğun ardından takımın iki büyük mimarı Mauro Icardi ve Lucas Torreira, kulübün resmi YouTube kanalında bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen yayında ikili, geride kalan zorlu sezonu, unutamadıkları anları ve sarı-kırmızılı formayla yaşadıkları rekorları masaya yatırdı.

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMASAYDIK HER ŞEY ZOR OLABİLİRDİ"

Şampiyonluğa olan inançlarını paylaşan ikiliden Lucas Torreira, "Ne zaman 'Şampiyon olacağız' dediniz?" sorusuna gülerek, "İlk maçta. Kime karşı oynamıştık?" yanıtını verdi.

Sözü alan Mauro Icardi ise ligin ne kadar zorlu geçtiğini ezeli rakiplerine karşı oynadıkları derbi üzerinden özetledi. Icardi, "Ligin ilk maçında söylemiştik. Bu sene zordu. Fenerbahçe'ye karşı kazanmamız gerekiyordu. O maçı kazanmasaydık son üç hafta her şey çok zor olabilirdi." dedi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Torreira, "Bu sene unutamadığın maç hangisi?" sorusunu yanıtlamaya hazırlanırken Icardi araya girerek, "Fenerbahçe. Senede bir gol atıyor" diyerek takım arkadaşına takıldı. Torreira ise bu şakaya, "Sadece önemli maçlarda atıyorum. Sadece derbilerde" diyerek yanıt verdi.

"KENDİMİ ONLARIN EVİNDE DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Galatasaray'ın Süper Lig'deki dominasyonuna vurgu yapan Uruguaylı orta saha, şampiyonluk kültürünün dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını belirterek rakiplerine göndermede bulundu. Torreira, "Türkiye'nin en büyük takımı haline geldik ama kazanmak artık kolaylaştı. Beklenti hep daha da yüksek oluyor. Dört yıldır şampiyon oluyoruz ama kolay değil. Diğer takımlara bakınca bu anlaşılıyor. Kazanamıyorlar. Kazanmak hiç kolay değil." dedi.

Torreira, en çok keyif aldığı atmosferin ise Kadıköy olduğunu belirterek, "Takvime baktığımızda gözümüze çarpan ilk şey Fenerbahçe'ye karşı ne zaman oynayacağımız. Dört senedir Fenerbahçe deplasmanında oynadığımız maçlardan daha çok keyif alıyorum. Kendimi onların evinde daha rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, "En zor şampiyonluk hangisiydi?" sorusuna ise esprili bir şekilde, "Gelecek sezonki" yanıtını vererek şimdiden yeni hedefe göz kırptı.

BAYERN MÜNİH VE MANCHESTER UNİTED İTİRAFLARI

Avrupa arenalarındaki unutulmaz anları da tazeleyen ikiliden Torreira, "Galatasaray'da oynadığım dört yılda en iyi oynadığımız maç 0 puan aldık ama Bayern Münih maçıydı" dedi. Icardi ise, "İkisini de kaybettik. Ben ofsaytta olduğum için Torreira'nın golü sayılmamıştı" hatırlatmasını yaptı. Uruguaylı yıldız o anki duygusunu, "Futboldaki en güzel sevinç anımdı. Kafamı çevirip ofsayt bayrağını görünce yıkıldım" diyerek paylaştı.

Mauro Icardi ise sarı-kırmızılı formayla attığı en güzel gol sorulduğunda İngiltere deplasmanına selam çaktı. Icardi, "Manchester United. Golden sonra kaydığım... Penaltıyı kaçırıp telafi etmiştim." diyerek sözlerini noktaladı.