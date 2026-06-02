Milli Takımda Montella’dan eleştirilere sert yanıt! "Kulak asmıyorum!"

Turnuva biletinin alınmasının ardından yaşanan duygu patlamasından bahseden İtalyan teknik adam, kamuoyunda en çok tartışılan santrforsuz oyun tercihi hakkında ilk kez bu kadar net konuştu.

"ELİMİZDE OLSA TABİİ Kİ DEĞERLENDİRİRİZ AMA..."

Bir milli takım hocası olarak herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu vurgulayan Montella, taktiksel tercihlerine yönelik eleştirilere şu sözlerle meydan okudu. İtalyan hoca, "Ben her zaman kararlarımı takımın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek alıyorum. Açıkçası, forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.

Aslında forvetsiz oynamayı tercih eden bir teknik adam da değilim. Elimizde olsa tabii ki değerlendirmek isterim. Ancak ben her zaman mevcut şartlar içinde takımımızdan en yüksek verimi nasıl alabileceğimizi düşünerek hareket ettim." açıklamasında bulundu.

Geçmişe takılmayı sevmediğini belirten başarılı çalıştırıcı, "A Milli Takım'ın 24 yıl boyunca Dünya Kupası'na neden katılamadığını hiçbir zaman sorgulamadım. Ben yalnızca kendi dönemimizde neler başardığımıza ve ortaya koyduğumuz çalışmalara odaklandım" diyerek vizyonunu ortaya koydu.

MONTELLA'DAN DÜNYA KUPASI RAKİPLERİNE MERCEK!

2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerini de tek tek analiz eden Vincenzo Montella, turnuva öncesi haritasını şu sözlerle çizdi:

Avustralya: "Son derece kompakt ve disiplinli, gerektiğinde savunmaya çekilebilen zorlu bir rakip. Dünya Kupası tecrübeleri büyük avantaj. Oyun yapıları Kosova ve Kuzey Makedonya'yı andırıyor. Bu yüzden hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşmak istedik."

Paraguay: "Yüksek seviyeli maçlar oynamaya alışkınlar. Dünya Kupası'na gelebilmek için Brezilya, Arjantin gibi devlerle mücadele ediyorlar. Baskı altında nasıl oynanacağını çok iyi bilen, rekabetçi bir ekip."

ABD: "Daha yakından tanıdığımız bir rakip. Birçok futbolcusu Avrupa'da oynuyor ve üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir hoca tarafından çalıştırılıyorlar. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahipler."

"ROMANYA MAÇININ ARDINDAN NELER HİSSETTİNİZ?"

Vincenzo Montella, "O maçın ardından hedefimize ulaşmak için yalnızca bir adımımız kalmıştı. Dünya Kupası'na bu kadar yaklaşmışken paniğe kapılmamız için hiçbir neden yoktu. Hedefimizi net bir şekilde belirlemiştik. Kosova karşılaşmasında ise örnek gösterilebilecek bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son düdüğün çalmasıyla birlikte, tabiri caizse büyük bir duygu patlaması yaşadık." dedi.

"ÇOK GÜÇLÜ DUYGULAR YAŞADIK..."

"Çok güçlü duygular yaşadık. Hedefimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık. Federasyonun oluşturduğu aile ortamı ve bu süreçte bizimle aynı yolda yürümesi son derece önemliydi. Futbolcularımızın ortaya koyduğu emeğin karşılığını alabilmesi ise bizim için ayrı bir değer taşıyordu."