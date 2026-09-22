A Milli Takım'da 4 sakatlık: Antrenmana katılmadılar

A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlıların kampının ilk gününde bazı oyuncuların sağlık durumları teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından takip edildi.
Ayak parmağındaki rahatsızlık nedeniyle Orkun Kökçü, milli takımın gerçekleştirdiği ilk antrenmanda dinlendirildi. 23 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu yakından izlenirken, tedavi ve kontrollerinin ardından çalışmalarına devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.
Milli takımda Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün de hafif sakatlıkları bulunuyor. Üç futbolcunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanırken, durumları kamp sürecinde takip edilecek.
Ay-yıldızlı ekip, Fransa ve İtalya karşılaşmaları öncesindeki hazırlıklarını sürdürecek.
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