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Fenerbahçe'de Asensio seferberliği! Milli ara sonrası...

Fenerbahçe’de yaklaşık bir aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio, Eyüpspor maçında kadroya döndü. Milli arada özel bir çalışma programına alınacak İspanyol yıldızın, fiziksel olarak güçlendirilerek yeniden hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de Asensio seferberliği! Milli ara sonrası...
Cevdet Berker İşleyen
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Marco Asensio gelişmesi yaşandı. Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve yaklaşık bir aydır forma giyemeyen İspanyol yıldız, Eyüpspor maçında kadroda yer aldı.

ASENSIO SEFERBERLİĞİ

Fenerbahçe teknik heyeti, yaşadığı fiziksel sorunların ardından Asensio’nun dönüş sürecini yakından takip ediyor. Eyüpspor karşılaşmasında kadroya dahil edilen 30 yaşındaki futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı için riske edilmemesi planlanıyor.

Milli ara, İspanyol yıldızın fiziksel durumunu toparlaması ve yeniden maç temposuna ulaşması açısından önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe de Asensio seferberliği! Milli ara sonrası... 1

ÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLANACAK

Sarı-lacivertli futbolculara verilen iznin ardından Asensio için özel bir antrenman programı uygulanacak. Teknik ve sağlık heyetinin birlikte yürüteceği çalışmalarla deneyimli oyuncunun dayanıklılığının artırılması ve maç temposunun yeniden yakalanması hedefleniyor.

Fenerbahçe de Asensio seferberliği! Milli ara sonrası... 2

DÖNÜŞÜ İÇİN BEKLENTİ YÜKSEK

Fenerbahçe’de Asensio’nun milli ara sonrasında fiziksel açıdan daha güçlü bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Teknik heyet, yıldız futbolcunun tamamen hazır hale gelmesinin ardından yeniden takımın önemli parçalarından biri olmasını hedefliyor.

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Marco Asensio Sakatlık son dakika fenerbahçe
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